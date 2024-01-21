الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الرأس الأخضر: سنبذل قصارى جهدنا للفوز على الفراغنة

بوبيستا مدرب الرأس
بوبيستا مدرب الرأس الأخضر

شدد بوبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر، على أهمية المواجهة التي ستجمع فريقه أمام مصر، في كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرًا إلى أنه يهدف لحصد الفوز بالمباراة.

وسيواجه المنتخب المصري، نظيره منتخب الرأس الأخضر، في المباراة التي ستجمعهما مساء الإثنين، على ملعب (فيليكس هوفويه بواني) بأبيدجان، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتحدث بوبيستا، عما إذا كان سيريح لاعبيه في مواجهتهم أمام مصر، علماً أن فريقه تأهل بالفعل برصيد ست نقاط.

وقال بوبيستا، خلال المؤتمر الصحفي: “نحن نثق بلاعبينا، لدينا بعض اللاعبين الذين أصيبوا ويمكن تغييرهم في المباراة القادمة ولكن لدينا مسؤوليات وسنتعامل مع هذه المباراة على أكمل وجه ممكن”.

وأضاف "هدفنا هو الفوز بهذه المباراة. نعلم أن الأمر سيكون معقدًا لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بهذه المباراة. لدينا لاعبون ونثق بهم جميعًا، اعتمادًا على حالة كل لاعب سنحدد أي منهم". سيلعبون ويساعدوننا في الحصول على ثلاث نقاط من المباراة. سنتأكد من أن لدينا أفضل اللاعبين في الملعب".

يحتل منتخب مصر، المركز الثاني، في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023، برصيد نقطتين، خلف الرأس الأخضر، صاحبة الصدارة، برصيد 6 نقاط.

وجاء منتخب غانا، في المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن موزمبيق، صاحب المركز الرابع.

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