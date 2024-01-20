الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إمساكية شهر رمضان 2024|العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم

شهر رمضان
شهر رمضان

متى شهر رمضان 2024 والعد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم، من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المسلمون في مصر في الأيام الأخيرة، إذ ينتظره الملايين حول العالم باعتباره الشهر الأعظم في السنة والأكثر فضلًا وأجرًا، فأوله رحمة وأوسطة مغفرة وأخره عتق من النار، لذا فقلوب العباد تتلهف لانتظاره واستقباله وتحسب الأيام المتبقية عليه.

موعد شهر رمضان 2024 

بخصوص موعد شهر رمضان 2024، أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقًا للتقديرات الفلكية التي أعدها المعهد، فإن أول أيام شهر رمضان في عام 2024 ستكون في 11 مارس المقبل، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

ومن المتوقع أن تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان في يوم 29 شعبان 1445 هجرية، الموافق 10 مارس 2024، بعد هذا التاريخ، سيتم تحديد ما إذا كان اليوم التاسع والعشرون هو المتمم لشهر شعبان أم سيستمر الشهر حتى اليوم الثلاثين. ورغم ذلك، يشير التقديرات الفلكية إلى احتمالية أن يكون شهر شعبان مدته 29 يومًا.
 

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إمساكية شهر رمضان 2024.. وأبرز الأدعية لاستقباله

 إمساكية شهر رمضان 2024 

وفقًا لإمساكية شهر رمضان هذا العام، سيمتد شهر رمضان لمدة 30 يومًا، وسيبدأ الشهر بأول أيامه في يوم الإثنين، الموافق 1 رمضان، والذي يصادف 11 مارس. يعتبر هذا اليوم من بين أيام رمضان الأقل في عدد ساعات الصيام، حيث يستمر فترة الصوم لمدة 13 ساعة و18 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان في هذا العام، ستكون يوم الثلاثاء، الموافق 30 رمضان، الذي يصادف 9 أبريل. يعتبر هذا اليوم من بين أيام رمضان الأطول في عدد ساعات الصيام، حيث يستمر وقت الصوم لمدة 14 ساعة و14 دقيقة.

العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم 

وبخصوص العد التنازلي لاستقبال رمضان 2024 يتبقى حوالي 49 يومًا على حلول شهر رمضان الكريم في عام 2024، حيث يُحل هذا الشهر الكريم ميلاديًا في يوم 11 مارس 2024.

 دعاء استقبال شهر رمضان 2024

  • اللهم يا ربنا نسألك أن تسلمنا لشهر رمضان الفضيل وأن تسلمه منّا متقبلًا يا كريم، اللهم اجعله لا ينقضي إلى أن تكتب لنا مغفرةً خالصةً تجعلنا فيها في زمرة الصالحين والشهداء والصديقين يا رب العالمين.
  • اللهم بارك لنا فيما تبقّى من الأوقات القصيرة من رجب وشعبان وبلغنا بفضلك ورحمتك شهر رمضــان من غير أن نَفقــد أو نُفقد إنك أنت اللطيف الخبير، فالطف بقلوبنا وارحمها برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين.

 العد التنازلي| موعد بداية شهر رمضان 2024 ورسائل التهنئة بقدومه

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