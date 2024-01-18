لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي قبيل شهر رمضان.. التموين تشتري 47.5 ألف طن زيت

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على كمبة 47500 طن زيت عباد شمس منها 12 الف طن وصول من 25 فبراير الى 10 مارس و33500 طن وصول من 11 مارس الى 25 مارس

وكانت أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 10 لسنة 2023-2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد)

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 20 فبراير إلى 16 مارس 2024.

موعد جلسة فض المظاريف

على أن تكون جلسة فض المظاريف والبت يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع قصرالعيني، باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمه الإدارية.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وتوفير زيت الطعام بسعر 40 جنيهًا للعبوة 800 جرام، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كما توفر الوزارة زيت الطعام أيضًا على بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا في إطار الحرص على تخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدة من دعم السلع التموينية.

