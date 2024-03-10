عدد ساعات الصيام فى اليوم الأول لشهر رمضان 2024 وموعد أطول يوم

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عدد ساعات الصيام فى اليوم الأول لشهر رمضان

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع لاتفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

13 ساعة و 18 دقيقة.. عدد ساعات الصيام فى اليوم الأول لشهر رمضان 2024.

إمساكية اليوم الأول لشهر رمضان 2024

يوافق اليوم الأول لشهر رمضان 2024 ، يوم الاثنين 13 مارس الحالى وفق ما نشره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مؤخرا على موقعه الإلكتروني، ويبقى القول الفصل فى موعد شهر رمضان الكريم 2024 لدار الإفتاء الصمرية المنوط بها رؤية هلال الشهر الكريم يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان 2024.

ووفقا لتلك الحسابات الفلكية فإن موعد أذان الفجر فى اليوم الأول لشهر رمضان هو: الساعة 4:43 صباحًا.

وموعد أذان المغرب: الساعة 6:01 مساءً، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام هو 13 ساعة و18 دقيقة بحساب فرق الساعات بين وقت أذان الفجر حيث يبدأ الصيام وبين وقت أذان لامغرب حيث ينتهى الصيام.

أطول ساعات الصيام فى شهر رمضان 2024

اليوم الأخير لشهر رمضان الكريم يوافق الثلاثاء 9 من شهر إبريل 2024، وهو يوافق اليوم الـ 30 من الشهر الكريم حسب الحسابات الفلكية لمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويعتبر اليوم الأخير لشهر رمضان الكريم 2024 وهو اليوم الـ 30 من الشهر الكريم والـ 9 من شهر إبريل 2024 هو أطول الأيام للشهر الكريم من حيث عدد ساعات الصيام حيث تبلغ عدد الساعات لصيام هذا اليوم هو 14 ساعة و14 دقيقية حسب ما نشره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن ساعات الصيام بالشهر الكريم لهذا العام 2024.

أدعية استقبال شهر رمضان

اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ فِي أَفْضَلِ حَالٍ”.

“اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ لا فَاقِدِينَ وَلَا مَفْقُودِينَ”.

اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال ، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلي فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، ربنا أعد شهر رمضان علينا لأزمنة عديدة، واجعلنا ندركه لأعوام مديدة، يرحمتك يا الله.

اللهم إني أسألك بأني اشهد بأنك أنت الله لا اله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.