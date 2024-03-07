أسعار فانوس رمضان 2024 وأماكن تبيعها بأرخص سعر في مصر

لم يتبقى سوى 3 أيام على قدوم شهر رمضان، لذا يكثر التساؤل لمعرفة أسعار فانوس رمضان 2024 وأماكن تبيعها بأرخص سعر عبر جوجل، للاستعداد لاستقبال الشهر المبارك، بشراء الفوانيس وزينة رمضان.

أسعار فانوس رمضان 2024 وأماكن تبيعها بأرخص سعر

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أسعار فوانيس رمضان بالإضافة إلى أرخص أماكن شرائه.

سعر الفانوس الخشبي صغير الحجم بمبلغ 25 جنيها.

سعر الفانوس الخشبي متوسط الحجم قيمة 90 جنيها.

سعر الفانوس الخشبي الحجم الكبير مبلغ 275 جنيها.

فانوس رمضان خشبي مضيء 45 سم قيمة 565 جنيهًا.

سعر فانوس رمضان معدن 15 سم مبلغ 150 جنيها.

فانوس رمضان شمع معدني أبيض متنوع يكون بمبلغ 120 جنيها.

تتراوح أسعار فوانيس الخيامية ما بين مبلغ 100 و300 جنيه.

سعر فانوس العروسة بأصوات أغاني رمضان تكون بحجم صغير يكون بمبلغ 350 جنيها.

سعر الفانوس على شكل الشخصيات الكرتونية بحجم صغير بـ 300 جنيه.

تتراوح أسعار الفوانيس المصنوع من المعدن بين 150 جنيها وحتى 1500 جنيه، حسب الشكل والحجم.

تترواح أسعار فوانيس رمضان على أشكال شخصيات رمضان، بين 100 جنيه وحتى 500 جنيه.

تتراوح أسعار فوانيس رمضان بلازما والمزودة بإضاءة ليد ما بين مبلغ 30 إلى 120 جنيها.

وتتراوح أسعار فوانيس رمضان بشكل صواني مرسوم عليها شخصيات كرتونية من قيمة 30 حتى مبلغ 90 جنيها.

وتتراوح أسعار فوانيس رمضان الصيني المزودة بأغاني رمضان ما بين مبلغ 120 وحتى قيمة 200 جنيه.

سعر الفانوس الخشبي يكون على شكل ميداليات صغيرة ستبدأ أسعاره من مبلغ 10 جنيهات إلى قيمة 25 جنيهًا

وسوف تتراوح أسعار فوانيس رمضان الخشبية المزودة بإضاءات وصور كرتونية لشخصيات رمضانية، من مبلغ 90 حتى قيمة 300 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان الكريستال قيمة 500 جنيه وتصل حتى مبلغ 6000 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان لعام 2024 الكريستال من 500 وحتى قيمة 3000 جنيه.

أرخص أماكن لشراء فوانيس رمضان 2024

منطقة تحت الربع

باب الخلق.

ميدان السيدة زينب.

حي الحسين، خان الخليلي.

حي الدرب الأحمر.

منطقة الأزهر.

شارع السد.

شارع المعز.

حارة المزين بالموسكي.

حارة اليهود بالعتبة.

شارع الخيامية.

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