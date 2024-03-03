"صنع في مصر".. إقبال كبيرعلى فوانيس رمضان ببورسعيد

مع اقتراب شهر رمضان انتشرت شوادر بيع فوانيس رمضان والزينة في أركان حي العرب، أحد أقدم الاحياء بمحافظة بورسعيد، ويعرض الباعة بضائعهم من فوانيس مصنوعة من الصاج والمعدن، وايضا الفوانيس الحديثة المصنوعة من البلاستك والأخشاب وسمة أغلب المعروضات هذا العام أنها صنع في مصر.

تحت شعار صنع في مصر اقبال كبير علي فوانيس رمضان ببورسعيد

ويقول بدر محمد خالد صاحب أحد شوادر البيع أن الإقبال هذا العام كان جيد خاصة أن الفوانيس هذا العام بنسبة 90% صنع في مصر فقد شهد هذا الموسم عودة قوية للفوانيس المصنوعة من الصاج والزجاج الملون مما يعكس حنين الجميع للماضي المتجسد في الفانوس ابو شمعة ولكن مع التقدم يتم الآن الاستعانه بشمعه بلاستيك ولكنها تشبه كثير الشمعه التقليدية.

وتابع أن الاطفال مرتبطه بفكرة الفانوس في هذا الشهر مشيرا أن اذواق الاطفال مختلفة ومتنوعه فمنهم من يختار الشخصيات الكرتونية وهناك من يرغب في الفانوس البلاستك ذات البطاريات ومنهم من يتجه للالعاب التي تغني اهلا رمضان وكل طفل وشخصيته.

وتابع "بدر" أن هناك ألعاب لا تمت بصله للفانوس بشكله التقليدي علي شكل لعيبة كورة وتحديدا النجم الكروي محمد صلاح، انتهاء بالعرائس الناطقة بأغاني رمضان وغالبا ما تكون صناعه صينه مما يجعل سعرها مرتفع بعض الشئ لذلك الإقبال عليها محدود الي حد ما.

ولفت إلي أن الفانوس التقليدي أصبح له زبون معين هو فقط الذي مازال متمسك بالتراث القديم، وله ذكريات يرفض تجاهلها مشيرا أن الفانوس التقليدي زبونه من الكبار إلا أن هذا العام أصبح الآباء يأخذون أبناءهم الي شادر بيع الفوانيس ويحدثوهم عن تاريخ الفانوس وانا اعتبر أن ذلك هي التربية الإيجابية أن الطفل يستمع إلي تاريخ الشي ثم يترك له حرية الاختيار وغالبا ما تنجح تلك الطريقة ويختار الطفل الفانوس ذو التاريخ.

وكشف عن أسعار الفوانيس، حيث يتراوح سعر فانوس الصاج الصغير بين 55 جنيهًا ويصل إلى 300 جنيه، ويصل سعر الفانوس شمعة مزين ذو لون «ذهبي» بسعر يصل إلى 180 جنيها.

وسعر فانوس معدن ذو لون برونزي بأبعاد 24 سنتمترا في 12 سنتمترا، يصل إلى 200 جنيه، فانوس معدني طوله 70 سم، بسعر يصل إلى 590 جنيها.للتعليق في الشوارع وشرفات المنازل

يبلغ سعر الفانوس الصاج كبير الحجم من 800 جنيه ويصل إلى 7000 جنيه وذلك حسب الخامة والحجم ، ولكن هذا الفانوس بالمواصفات الخاصة يكون له زبونه الخاص كالسناتر والمولات والأماكن كبيرة الحجم جدااا.

كما يتراوح سعر فوانيس رمضان الخشبية بين 30 جنيها و150 جنيها حسب حجمه، بينما يتراوح سعر فانوس البلاستك الصغير بين 70 جنيهًا ويصل إلى 300 جنيه.

إقبال كبيرعلى فوانيس رمضان ببورسعيد

إقبال كبيرعلى فوانيس رمضان ببورسعيد

إقبال كبيرعلى فوانيس رمضان ببورسعيد

إقبال كبيرعلى فوانيس رمضان ببورسعيد

إقبال كبيرعلى فوانيس رمضان ببورسعيد