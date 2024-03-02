جنايات بورسعيد تنظر واقعة استعراض 7 عاطلين القوة فى 12 مارس

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، واقعة استعراض 7 متهمين للقوة وتكدير السلم العام يوم 12 مارس الحالي.

جنايات بورسعيد تنظر واقعة استعراض 7 متهمين للقوة وتكدير السلم العام 12 مارس

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر يوليو عام 2023 والمتهم فيها محمد ز ع إ ويبلغ من العمر 33 عامًا، وأشرف م إ ش ويبلغ من العمر 20 عامًا، وخالد ر خ ح ويبلغ من العمر 27 عامًا، وكريم إ أ م ويبلغ من العمر 21 عامًا، ومحمد ط م م ويبلغ من العمر 24 عامًا، وعبدالله أ ص ح ويبلغ من العمر 23 عامًا، وعمرو م م ع ويبلغ من العمر 43 عامًا، وجميعهم عاطلون بدون عمل.



وشهد محمود حسام سعد شلبي نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بأنه بانتقاله لمكان تواجد المتهمين بناءً على استغاثات من الأهالي أبصر الأول محرزًا سلاحًا ناريًا فرد خرطوش، وبضبطه والسلاح تبين أن بداخله طلقة من ذات العيار، كما تمكن من ضبط المتهمين من الثاني للخامس محرزين أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين ومطواة قرن غزال ودرع حديدي، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بأعمال البلطجة واستعراض القوة حال تشاجرهم مع بعضهم البعض، ومن شأن تلك الأفعال تكدير الأمن والسلم العام، وذلك على إثر وجود خلافات فيما بينهم وبين الطرف الثاني وهم المتهم السادس والسابع، وتوصلت التحريات السرية للشرطة إلى حدوث مشاجرة بين الطرفين من بعضهم البعض وألقوا بالرعب والفزع في قلوب أهالي المنطقة.



تقرير الأدلة الجنائية



وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط سلاح ناري بماسورة غير مششخنة مشكل ظرفها لاستقبال الطلقات الخرطوش عيار 12 مللي وهو كامل الأجزاء وسليم وصالح للاستعمال، والطلقة المضبوطة غير مطرقة الكبسولة وصالحة للاستعمال من المستخدمة على الأسلحة النارية عيار 12، وتتفق مع عيار السلاح المضبوط.