"الغضبان" والأنبا تادرس يفتتحان وحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة بمستشفى العائلة أفامينا

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، اليوم الجمعة، «وحدة الغسيل كلوي» و« العناية المركزة» بمستشفى العائلة افامينا ٢ ببورفؤاد، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المنشٱت الصحية الخاصة استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق التكامل في الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتور تامر مكرم المتبرع بالتجهيزات الطبية وعدد من الأطباء والعميد اسلام البهنساوي رئيس مدينة بورفواد.

محافظ بورسعيد يشيد بمستوى التجهيزات الطبية داخل مستشفى افامينا

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر للأنبا تادرس، وأكد أنه منذ زيارة مستشفى افامينا بورفؤاد خلال عام 2017 بدعوة من الأنبا تادرس، لمس أن المستشفى كيان عظيم وكان هناك خطة لتطوير وتحديث الخدمة الطبية المقدمة بها.

وأعرب “الغضبان” عن سعادته بالتواجد داخل هذا الصرح الطبي في بورفؤاد والذي يقدم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين من قبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا “ لمست الترابط والتلاحم الكبير بين الأخوة المسلمين والمسيحيين في هذا الصرح الطبي الكبير” .

وأشاد المحافظ، بالتطور الكبير الذي لمسه في أقسام «وحدة الغسيل كلوي» و « العناية المركزة» بمستشفى العائلة افامينا 2 ببورفؤاد، مشيرا إلى أنها ضمن مستشفيات المرحلة الاولى التي من المقرر أن تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، و سيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتا الى أنه سيتم تسخير كافة الامكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات لمسئولي المستشفيات الخاصة.

و وجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى، لافتا إلى أهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة وتطبيقها في هذه المستشفيات

ومن جانبه، توجه الأنبا تادرس بالشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل، وتعاونه المثمر في العديد من المجالات، مشيدا بما شهدته المحافظة من تطورات غير مسبوقة خلال الٱونة الاخيرة تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

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