الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السلام بحى الشرق

وزير الري ومحافظ
وزير الري ومحافظ بورسعيد

أدى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة الجمعة، بمسجد السلام، بنطاق حي الشرق، وبحضور عدد من الأجهزة التنفيذية والدينية.

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن" التي حددتها وزارة الأوقاف ضمن أجندتها الأسبوعية، استعدادا لاقتراب شهر رمضان المعظم أعاده الله علي الأمتين العربية والإسلامية بالخير والرخاء.

والتقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين، عقب أداء صلاة الجمعة، في إطار حرص محافظ بورسعيد على التواصل الدائم مع المواطنين للتعرف على آرائهم ومتطلباتهم نحو مختلف القضايا التي تهم الشارع.

وجه المواطنون الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده المتواصلة في التنمية والتطوير

واستعرض المحافظ مع المواطنين عددا من أوجه التنمية التي شهدتها المحافظة مؤخرا، حيث وجه المواطنون الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده المتواصلة في تنمية وتطوير المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 متابعة أعمال التطهير الجارية في ترعة بورسعيد بالقنطرة غرب

في شأن آخر تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، ترعة بورسعيد بالقنطرة غرب، وذلك لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمآخذ، حيث رافقهما خلال الجولة مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وري بورسعيد وري الإسماعيلية وعدد من الجهات التنفيذية. 

وتابع الوزير والمحافظ، أعمال التطهير الجارية بترعة بورسعيد بالقنطرة غرب، التي يجرى تطهيرها بصفة دورية للحفاظ على نوعية المياه، ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتطهير الترع.

 التوجيه بمتابعة معدل المناسيب للتأكد من ضخ المياه بكمية طبيعية

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل وتواجد أجهزة الري والشركة القابضة لمياه الشرب لسرعة الانتهاء من أعمال تطهير الترعة، كما وجه بمتابعة معدل المناسيب للتأكد من ضخ المياه بكمية طبيعية وتزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على أعمال تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة، بكافة المعدات اللازمة، وتوفير كل وسائل الدعم وتذليل أي عقبات

وشدد وزير الموارد المائية والري، على الانتهاء من تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة، ومتابعة أعمال التطهير ومعدل المناسيب، بحضور جميع الجهات المختصة، مؤكدا تقديم الدعم المستمر لتوفير المعدات والاطقم الفنية اللازمة للانتهاء من تطهير الترعة والمأخذ.

وزير الري ومحافظ بورسعيد
وزير الري ومحافظ بورسعيد
وزير الري ومحافظ بورسعيد
وزير الري ومحافظ بورسعيد
وزير الري ومحافظ بورسعيد
وزير الري ومحافظ بورسعيد
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IMG-20240301-WA0094
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