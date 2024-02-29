الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يكرم المشاركين فى "قادرون باختلاف"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرَّم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أبناء المحافظة من "قادرون باختلاف" وذلك خلال احتفالية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية ووسائل الإعلام.

ووجَّه المحافظ، الشكر إلى أبناء بورسعيد الذين شاركوا بالنسخة الخامسة من "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: "أنتم حاجة عظيمة وشرفتم بورسعيد وبلدكم مصر".

من جهته، أشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، بقرار رئيس الجمهورية، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوق "قادرون باختلاف"، مؤكدًا أن هذا قرار مهم جدًا وتأثيره سيكون مباشرا وإيجابيا في رعاية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم، كما وجه الشكر إلى محافظ بورسعيد على تكريمه لأبناء بورسعيد ورعايته المستمرة لهم.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
VID-20240229-WA0153
VID-20240229-WA0153
قادرون بورسعيد قادرون باختلاف مشاركين أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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