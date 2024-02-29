لميس ابنة بورسعيد: حضوري حفل "قادرون" أمام الرئيس "حلم سنوات تحقق"

"كنت أتمنى أن أقدم حفلا أمام الرئيس في يوم من الأيام، وأن يرى شخصيات الجرافيك التي أصنعها"، بهذه الكلمات عبرت لميس إسلام، الطالبة في الصف الثاني الثانوي بمحافظة بورسعيد، عن مشاركتها في الأوبريت المقدم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية “قادرون باختلاف” أمس.

أضافت لميس في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أنها تحب كتابة الشعر والإلقاء وأيضا المسرح، وقدمت العديد من العروض، إلا أن حلمها كان دائما تقديم عرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن أبطال قادرون.

وتابعت، أنها استعدت بالبروفات منذ أن وقع عليها الاختيار للمشاركة في العرض قبل أشهر، مضيفة أنها “لا تصدق أنها قابلت الرئيس، وأمام العالم أجمع وشاهدها الجميع”.

وجهت بطلة “قادرون باختلاف” الشكر للرئيس، قائلة: “كنت أتمنى محادثتك من أجل أن أقول لك شكرا على كل حاجة عملتها لينا، وشكرا على اهتمامك بينا ومشاركتك لذوي الهمم وحرصك على التواجد معهم في كل عام دعمهم في المجالات كافة”.

وعن دراستها، قالت إنها في الصف الثاني الثانوي -القسم الأدبي- وتتمنى أن تدرس في كلية الحقوق من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين، وأن تكون مقدمه برامج خاصة بالقانون.

وجهت لميس رسالة للشباب بالقول “اشتغل واجتهد وانت هتوصل لحلمك وتحققه مهما كان بعيد، وخليك مؤمن بنفسك وقدرتك وثقتك في النجاح”.

وعن آخر أعمالها وأهمها والتي تمنت أن يراها الرئيس، “الموشن جرافيك” الخاص بها، وهي عن شخصية مذيع من ذوي الهمم أطلقت علية اسم رضا عبد السلام، يتناول التحديات التي تواجه ذوي الهمم في تحقيق أحلامهم والوصول إليها.

بدورها، قالت لمياء حسن، والدة لميس، إن بداية ابنتها كانت من صغرها، حيث كانت طفلة ذكية لم توقفها إعاقتها عن تحقيق أحلامها، وكانت تعمل على تطوير ذاتها من خلال الكمبيوتر والإنترنت، وبعد ذلك أصبحت مهتمة بالتمثيل لدرجة أنها “تمثل هندي”، وتقلد الشخصيات الكرتونية.

وعن مشاركتها بحفل قادرون باختلاف، قالت الأم إن لميس كانت مهتمة منذ عدة سنوات بـ"قادرون باختلاف"، لدرجة أنها كانت تطلب الغياب عن المدرسة يوم الحفل، و"من خلالها تعرفت أنا على قادرون، وبعدها سألتها ليه متشاركيش فيه، وأخبرتني بأنها أمنية حياتها".

تابعت: “كانت تخشى أن أرفض بسبب أن الحفل في القاهرة ونحن من بورسعيد، وكانت مفاجأة أني وافقت وأخبرتها أني من سأقدم لها بالحفل، وتم ذلك بالفعل من خلال منصة الاتحاد الخاص بالإعاقات، وتم قبولها، لكن في العام السابق حدثت ظروف منعت مشاركتها، ووقت عرضه حينها بكت لميس وتمنت المشاركة، ما دفعنا للتقدم مرة أخرى، لتحقيق حلمها”.

كشفت والدة لميس، أنهم تلقوا اتصال القبول ليلة حفل كانت ستشارك فيه لميس في بورسعيد، يقدمه فريق أبطال الحكاية، وهي عضو فيه، وأصبح علينا الاختيار بين أحد العرضين، لكن كان حفل قادرون باختلاف الاختيار، وبدأت البروفات وتحقيق الحلم وظهرت أمام الرئيس".

وعن إحساسها وابنتها تقف أمام الرئيس، قالت “دمعت دموع الفرح وابنتها تحقق حلمها، كما أن إحساسي أن ابنتي الصغرى من ذوي الهمم هي من جعلتنا نحضر حفل مع الرئيس”، مؤكدة أن ذوي الهمم أكدوا أنهم بالفعل قادرون على تحقيق المستحيل.

لميس