محافظ بورسعيد يتفقد خط إنتاج "تصنيع الإطارات الصلبة"

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام العمل بخط إنتاج «تصنيع الإطارات الصلبة» داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، يرافقه اللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية بالجنوب، والمهندس إبراهيم جودة، والمهندس ياسر جودة، مسئولي المصنع.

وقال محافظ بورسعيد، إن خط إنتاج تصنيع الإطارات الصلبة يأتي ضمن التوسعات الأخيرة التي شهدها مصنع بيراميدز، لافتا إلى أن إنتاج الإطارات الصلبة يعد صناعة تدخل مصر للمرة الأولى، ضمن النهضة الاقتصادية التي جرت ببورسعيد مؤخرا.

وأكد أن تفقد خط إنتاج الإطارات الصلبة داخل مصنع بيراميدز يأتي في إطار الجولات المستمرة لمصانع المحافظة لمتابعة سير وانتظام العمل بالمصانع، قائلا إن المصنع يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، منوها بأن المصنع شهد تطورا كبيرا خلال 3 سنوات، ووصل لأربع مراحل، ويصدر للعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا.

مصنع بيراميدز أثبت نجاحه

قال: “إننا نقدم كل الدعم للمستثمر الجاد ونعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهه”، مؤكدا أن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليا، قائلا إن المصنع جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات.

وفي شأن آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل والإنتاج داخل مصنع "مصر ستيل" لتشكيل المعادن وصناعة الاستانلس بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل داخل المصنع وتشكيل المعادن وصناعة الاستانلس، ومعدلات الإنتاج، كما تم تفقد الأقسام المختلفة بالمصنع الذي يأتي ضمن النهضة الصناعية للمحافظة، الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن بورسعيد حققت تطورا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.

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