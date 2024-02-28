وكيل "تعليم بورسعيد" يتفقد مدارس الحي الإماراتي ويوجه بمعالجة القصور بإدارة بحر البقر

تفقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم، مدارس الحي الإماراتي بنطاق إدارة بحر البقر التعليمية، بحضور سهام صالح مدير إدارة بحر البقر التعليمية ووكيلها باسم الجوهري.



وصرح أن هذه الجولة تأتى في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتفقد انتظام سير العملية التعليمية بجميع مدارس الإدارات التعليمية، لافتا إلى أن جميع مدارس المحافظة مستهدفة بالزيارات والمتابعات.

وأكد "عبد التواب" أن الجولة التفقدية طالت مدرستي الشهيد محمد الحسيني الإعدادية للبنين والشهيد محمد الحسيني الابتدائية، بالإضافة لزيارة مقر إدارة بحر البقر التعليمية بمدرسة الرسوة الأساسية.



وأثنى الدكتور محمد عبد التواب على انضباط الطابور الصباحي بمدرسة الشهيد محمد الحسيني الابتدائية، محفزا الطلاب على ضرورة الانتظام والحضور اليومي إلى المدرسة، موجها إدارة المدرسة بالاهتمام بالإشراف العام واستمرار تفعيل الأنشطة التربوية.

وفي سياق متصل، قرر وكيل الوزارة إحالة وكيل مدرسة الشهيد محمد الحسيني الإعدادية للبنين للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية للإهمال والتقصير والاخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي.



وعلى هامش الجولة التفقدية، زار وكيل الوزارة أقسام إدارة بحر البقر التعليمية، موجها بعقد اجتماع طارئ مع العاملين بالإدارة لمعالجة أوجه القصور ومنح فرصة أخيرة قبل محاسبة المقصرين.

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