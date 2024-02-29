بورسعيد تواصل تطوير شاطئ "بورفؤاد" لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد في بورسعيد، اليوم الخميس، استمرار أعمال رفع كفاءة شاطىء المدينة ليكون متنفسًا للأهالي، حيث سيتم رفع كفاءته بشكل كامل، ليكون على مستوى راقي يليق بأبناء المحافظة، وكذا الاستعداد المبكر لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف.

وفي سياق متصل، وجه بهنساوي كل الأجهزة التنفيذية بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف ورديات العمل للإدارات الميدانية المتمثلة في تحسين البيئة والحدائق والنقل الميكانيكي بداية من يوم السبت المقبل، ضمن استعدادات المدينة المبكرة لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف.

كما شدد رئيس المدينة على ضرورة الاهتمام بنظافة الشاطئ كونه المتنفس لأهالي مدينة بورفؤاد، وهي الخطوة التي تسبق خطة التطوير ورفع كفاءة الشاطئ الذي يعد واجهة جمالية للمدينة، ما يتطلب تطويره على أعلى مستوى ليناسب المواطن البورفؤادي.

وأكد بهنساوي ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى للمدينة،مشيرًا إلى أن مدينة بورفؤاد أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرا لموقعها الاستراتيجى الفريد المؤدي الي قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس الأمر الذى يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف قطاعات المدينة حتى تظل فى أبهى وأجمل صورة.

رفع كفاءة محيط شارع الجمهورية

وفي شأن آخر، تابع رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الخميس، أعمال رفع كفاءة محيط شارع الجمهورية، وذلك من خلال تواجد عمال النظافة والقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة وجاري استكمال الأعمال بالمناطق المحيطة.

كما شدد على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول، مشيرًا إلى الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

كما شدد على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة بأنحاء المدينة، مؤكدًا أهمية دور عمال النظافة والذي يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة وأيضًا لجهودهم المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، لافتًا إلى تقديم كافة الدعم لهم.

كما وجه إدارة النقل الميكانيكي والدفع بسيارات جمع القمامة والمرور خلال ورديات العمل لتفريغ محتويات الصناديق، إلى جانب التنسيق مع إدارة القوارض والحشرات بتكثيف المرور اليومي والقيام بعملية تعقيم وتطهير الصناديق أولًا بأول.

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