إحالة مدرسة بكامل إدارتها للتحقيق في بورسعيد

اختتم الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، جولاته لعدد من مدارس المحافظة هذا الأسبوع بتفقد مدرسة الفاتح الابتدائية بنطاق إدارة شمال التعليمية، صباح اليوم، بحضور عزيزة رفعت، مدير عام إدارة شمال ووكيلها سامي عبدالباقي.

وقرر وكيل الوزارة، إحالة المدرسة بكامل إدارتها للتحقيق بمعرفة قسم الشئون القانونية بالإدارة لما رصده من سلبيات تعوق انتظام العملية التعليمية، مؤكدًا أن سلسلة الجولات التفقدية ستستمر لإعادة الانضباط مرة أخرى بجميع مدارس المحافظة.

وشهد وكيل الوزارة فعاليات الطابور الصباحي وشارك الطلاب أداء تحية العلم واستمع لفقرات الإذاعة للمدرسة، لافتًا إلى أن المدرسة تشتمل ١١ فصلًا دراسيًا لاستيعاب ٣٧٤ طالبًا وطالبة.

وعقد وكيل الوزارة اجتماعًا مصغرًا مع إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى عدم التهاون مع المقصرين مع منح فرصة أخيرة لإعلاء مصلحة الطالب والعمل على تحقيق الانضباط والتزام الطلاب والمعلمين بالحضور.

إحالة مدرسة

إحالة مدرسة

إحالة مدرسة