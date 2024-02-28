الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ لمزارع سمكية بمساحة 50 فدانًا فى بورسعيد

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وبناءً على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، شنَّت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ إزالة ١٠حالات تعدٍ لمزارع سمكية بجمعية أم خلف البحرية بمساحة ٥٠ فدانًا.

وذلك بقيادة اللواء إبراهيم حامد، مساعد مدير الأمن، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومديرة الزراعة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والإدارة العامة لصرف بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتًا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
بورسعيد القيادة السياسية إزالة أحياء أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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