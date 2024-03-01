الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان ترعة القنطرة غرب

الدكتور هاني سويلم،
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، ترعة بورسعيد بالقنطرة غرب؛ لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمآخذ، حيث رافقهما خلال الجولة مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة قناة السويس، و"ري بورسعيد"، و"ري الإسماعيلية"، وعدد من الجهات التنفيذية.

وتابع الوزير والمحافظ، أعمال التطهير الجارية بترعة بورسعيد بالقنطرة غرب، والتي يجري تطهيرها دوريًا؛ للحفاظ على نوعية المياه ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتطهير الترع.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل وتواجد أجهزة الري والشركة القابضة لمياه الشرب لسرعة الانتهاء من أعمال تطهير الترعة، كما وجَّه بمتابعة معدل المناسيب؛ للتأكد من ضخ المياه بكمية طبيعية وتزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على أعمال تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة بكل المعدات اللازمة، وتوفير كل وسائل الدعم وتذليل أي عقبات.

وشدد وزير الموارد المائية والري، على الانتهاء من تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة، ومتابعة أعمال التطهير ومعدل المناسيب، بحضور جميع الجهات المختصة، مؤكدًا تقديم الدعم المستمر لتوفير المعدات والأطقم الفنية اللازمة؛ للانتهاء من تطهير الترعة والمآخذ.

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،
اعمال تطهير ترعة بورسعيد بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد غرب بورسعيد

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يكرم المشاركين فى "قادرون باختلاف"

بورسعيد تواصل تطوير شاطئ "بورفؤاد" لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف

إحالة مدرسة بكامل إدارتها للتحقيق في بورسعيد

لميس ابنة بورسعيد: حضوري حفل "قادرون" أمام الرئيس "حلم سنوات تحقق"

إزالة 10 حالات تعدٍ لمزارع سمكية بمساحة 50 فدانًا فى بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد خط إنتاج "تصنيع الإطارات الصلبة"

وكيل "تعليم بورسعيد" يتفقد مدارس الحي الإماراتي ويوجه بمعالجة القصور بإدارة بحر البقر

رئيس مدينة بورفؤاد: بدء وضع الطبقة الإسفلتية "السطحية" ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. فرنسا: لا مبرر لإطلاق النار على مدنيين يحاولون الحصول على طعام فى غزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

عاجل.. النيابة تحيل المتهم بقتل "طفل الدقهلية" إلى محكمة الجنايات

كشف لغز اختطاف طالب من شبرا واحتجازه فى شقة بالشرقية

32 ألف مشارك بمبادرة "الأسرة المصرية" داخل مراكز الشباب فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي