وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان ترعة القنطرة غرب

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، ترعة بورسعيد بالقنطرة غرب؛ لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمآخذ، حيث رافقهما خلال الجولة مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة قناة السويس، و"ري بورسعيد"، و"ري الإسماعيلية"، وعدد من الجهات التنفيذية.

وتابع الوزير والمحافظ، أعمال التطهير الجارية بترعة بورسعيد بالقنطرة غرب، والتي يجري تطهيرها دوريًا؛ للحفاظ على نوعية المياه ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتطهير الترع.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل وتواجد أجهزة الري والشركة القابضة لمياه الشرب لسرعة الانتهاء من أعمال تطهير الترعة، كما وجَّه بمتابعة معدل المناسيب؛ للتأكد من ضخ المياه بكمية طبيعية وتزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على أعمال تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة بكل المعدات اللازمة، وتوفير كل وسائل الدعم وتذليل أي عقبات.

وشدد وزير الموارد المائية والري، على الانتهاء من تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة، ومتابعة أعمال التطهير ومعدل المناسيب، بحضور جميع الجهات المختصة، مؤكدًا تقديم الدعم المستمر لتوفير المعدات والأطقم الفنية اللازمة؛ للانتهاء من تطهير الترعة والمآخذ.

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،