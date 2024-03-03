الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

11 مارس.. جنايات بورسعيد تُحاكم 3 طلاب سرقوا "جوالين من الثوم" بالإكراه

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بسرقة 2 جوال ثوم بالإكراه، وذلك يوم 11 من شهر مارس الجاري.

 

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 من شهر ديسمبر عام 2023 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها كل من يوسف ص ص ويبلغ من العمر 16 عاما - طالب، ويوسف ا ع ا ويبلغ من العمر 17 عاما - طالب، وجمال س ع ع ويبلغ من العمر 18 عاما - طالب، حيث سرق المتهمون حال كون الأول والثاني طفلين إثنين جوال ثوم والمملوكة للمجني عليه السعيد أحمد علي سليمه، وكان ذلك بالطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية وبطريق الإكراه الواقع عليه، بأن تعدى عليه المتهمون بالضرب بواسطة حجر محدثين إصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المنقولات، وحازوا وأحرزوا حال كون المتهمان الأول والثاني طفلين أداة حجر مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

 

وشهد المجني عليه السعيد أحمد علي سليمه 55 سنة ويعمل سائق بأنه حال قيادته السيارة الخاصة به بالطريق العام فوجئ بتسلق المتهم الأول صندوق السيارة وباستبيانه الأمر فوجئ بقيام الأخير بالتعدي عليه بالضرب وانذاك تعدى عليه المتهمين الثاني والثالث بالضرب بواسطة الحجر، فأحدثوا إصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته، والاستيلاء على إثنين جوال من الثوم مملوكين له كرها عنه، وشهد عصام عادل الببلاوي نقيب شرطه معاون مباحث قسم شرطه الزهور بان تحرياته السريه أسفرت عن صحه إرتكاب المتهمين الواقعة على النحو الوارد بشهاده المجني عليه.

 

وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالشاهد الأول والصادر من مستشفى الزهور المركزي أن إصابته عبارة عن ثلاث جروح قطعية بالرأس طولها 3 سم، وجرح في الأذن اليسرى، ومدة العلاج أقل من 20 يوما، وبعرض المتهم الأول على الشاهد الأول المجني عليه أفاد بأنه ذات المتهم الذي كان يعلو السيارة والذي قام بضربه.

قسم الزهور جنايات محكمة الجنايات بورسعيد سجن

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على معرض "أهلًا رمضان"

جنايات بورسعيد تنظر واقعة استعراض 7 عاطلين القوة فى 12 مارس

"الغضبان" والأنبا تادرس يفتتحان وحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة بمستشفى العائلة أفامينا

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السلام بحى الشرق

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان ترعة القنطرة غرب

محافظ بورسعيد يكرم المشاركين فى "قادرون باختلاف"

بورسعيد تواصل تطوير شاطئ "بورفؤاد" لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف

إحالة مدرسة بكامل إدارتها للتحقيق في بورسعيد

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

انفراجة كبيرة بالمفاوضات.. هل تنجح مباحثات مصر فى وقف حرب غزة؟

بعد انتحار طالبة العريش.. قانوني يوضح لـ"الدستور" عقوبة الابتزاز الإلكتروني

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

بعد وصول نجله.. موعد عزاء وجنازة الراحل حلمى بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين