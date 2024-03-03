11 مارس.. جنايات بورسعيد تُحاكم 3 طلاب سرقوا "جوالين من الثوم" بالإكراه

تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بسرقة 2 جوال ثوم بالإكراه، وذلك يوم 11 من شهر مارس الجاري.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 من شهر ديسمبر عام 2023 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها كل من يوسف ص ص ويبلغ من العمر 16 عاما - طالب، ويوسف ا ع ا ويبلغ من العمر 17 عاما - طالب، وجمال س ع ع ويبلغ من العمر 18 عاما - طالب، حيث سرق المتهمون حال كون الأول والثاني طفلين إثنين جوال ثوم والمملوكة للمجني عليه السعيد أحمد علي سليمه، وكان ذلك بالطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية وبطريق الإكراه الواقع عليه، بأن تعدى عليه المتهمون بالضرب بواسطة حجر محدثين إصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المنقولات، وحازوا وأحرزوا حال كون المتهمان الأول والثاني طفلين أداة حجر مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وشهد المجني عليه السعيد أحمد علي سليمه 55 سنة ويعمل سائق بأنه حال قيادته السيارة الخاصة به بالطريق العام فوجئ بتسلق المتهم الأول صندوق السيارة وباستبيانه الأمر فوجئ بقيام الأخير بالتعدي عليه بالضرب وانذاك تعدى عليه المتهمين الثاني والثالث بالضرب بواسطة الحجر، فأحدثوا إصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته، والاستيلاء على إثنين جوال من الثوم مملوكين له كرها عنه، وشهد عصام عادل الببلاوي نقيب شرطه معاون مباحث قسم شرطه الزهور بان تحرياته السريه أسفرت عن صحه إرتكاب المتهمين الواقعة على النحو الوارد بشهاده المجني عليه.

وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالشاهد الأول والصادر من مستشفى الزهور المركزي أن إصابته عبارة عن ثلاث جروح قطعية بالرأس طولها 3 سم، وجرح في الأذن اليسرى، ومدة العلاج أقل من 20 يوما، وبعرض المتهم الأول على الشاهد الأول المجني عليه أفاد بأنه ذات المتهم الذي كان يعلو السيارة والذي قام بضربه.