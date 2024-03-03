الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة

جريدة الدستور

تنظر محكمة جنايات القاهرة،  بعد قليل جلسة محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها داخل أحد العقارات بمنطقة حدائق القبة التابعة لمحافظة القاهرة. 
البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات مديرية أمن القاهرة يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها آثار طعنات، وذلك داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت أمر الجهات المختصة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم إلقاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.

جنايات القاهرة محاكمة عامل حدائق القبة

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