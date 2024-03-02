غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي

تنظر الدائرة 13 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم زينهم غدا الأحد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل.

وكشف أمر الإحالة إلى أن المتهمين "رمضان م" 29 سنة، و"عبدالرحمن أ" وشهرته عبده عسلية سنة 19، و"إسراء ص" وشهرتها دينا 22 سنة، و"سهير ع"وشهرتها منة 17 سنة، قتلوا المجني عليه اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا - الكلوازبين - وسلاحا أبيض مطواة، ومشاركة المتهمة آية رضا 23 سنة لإخفائها جزءا من المسروقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدر داخل مشروب لإفقاده مقاومته؛ وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه، وما إن تمكنتا - المتهمة الثالثة والرابعة- من ذلك وظهر لهما على المجني عليه آثار العقار المهدى، مكنتا المتهمين الأول والثاني من دخول مسكنه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين تعدوا على اللواء اليمني حسن العبيدي؛ باستخدام سلاح أبيض، وكبلوا قدميه وكتموا فاه بقطعة من القماش؛ قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين دخلوا مسكن المجني عليه بالتحايل بقصد ارتكاب جرائمه، وكان ذلك ليلا وأحرزوا مادة من المواد المخدرة - الكلوازبين - وأحرزوا سلاحين أبيضين وأداة مطواة، سكين، أقمشة.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم الأول حاز سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، بغير ترخيص حاز بغير ترخيص ذخائر عـيار 27، طلقة، ما تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة دون أن يكون مرخصًا له بحيازتهم أو إحرازهم، وان المتهمة الخامسة أخفت الأشياء المسروقة المتحصلة من الجنايات محل الاتهامين الأول والثالث، مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحازت سلاحا ناريا غير مششخن - فرد خرطوش، بغير ترخيص، كما حازت بغير ترخيص على ذخائر عـيار 2 طلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة دون أن يكون مرخصا لها بحيازتهم أو إحرازهم.