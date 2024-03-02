استكمال محاكمة شيرين عبدالوهاب في "سب محمد الشاعر" اليوم السبت

تستكمل محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة المطربة شيرين عبدالوهاب في اتهامها بسب وقذف والتشهير في حق المنتج محمد الشاعر.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر؛ يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر، وحملت رقم 2070 لسنة 2023، أن المطربة شيرين عبدالوهاب شهّرت بموكله، كما أنها تعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة واستمعت خلالها لأقوال المجني عليه وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.