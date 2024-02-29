21 لفافة هيروين تقود عامل للسجن المشدد 6 سنوات في بدر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة 21 لفافة هيروين في مدينة بدر.

وكشف أمر الإحالة عن إحراز المتهم "عبدالكريم. ج" جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا.

شهادة معاون مباحث شرطة بدر

وشهد معاون مباحث شرطة بدر بأنه استصدر إذنًا من النيابة العامة لضبط المتهم بناءً على ما وردت إليه من معلومات تفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة، ونفاذًا لإذن النيابة تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على 21 لفافة لجوهر مخدر ومبلغ مالي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته.

وثبت بتقرير المعمل الكيميائي 21 لفافة تحوي مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر ووزنوا ثلاثة عشر جرام وسبعون سنتجرام.