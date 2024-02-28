الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة شخصين لاتهامهما بالنشل

حبس متهم
حبس متهم

تنظر محكمة جنح الساحل، اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة شخصين في اتهامهما بنشل متعلقات المواطنين في الساحل.

وكانت الأجهزة  الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من مواطن بسرقته أثناء سيره في الطريق العام، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين.

وتبين أن لهما معلومات جنائية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن الهواتف المستولى عليها، واعترفا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما حصيلة السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنح الساحل أولى جلسات محاكمة شخصين نشل متعلقات المواطنين الساحل

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