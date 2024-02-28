إحالة المتهم بهتك عرض طفلة في حلوان للجنايات

أحالت نيابة حلوان الكلية المتهم بتهمة هتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج في حلوان إلى محكمة الجنايات.

تبين من خلال الأوراق، أن المتهم هو “هاني.م” وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجنى عليها الطفلة سارة بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها بالعين محل سكنه وراح يعبث بها ملامسًا مواطن العفة منها معاشرًا إياها معاشرة الأزواج برضاء منها مستغلًا في ذلك حداثة سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة من عمرها وكذا مستغلًا عجزها عن فهم ما هية الفعل المنصرف حيالها مع علمه بأن ما أتاه من أفعال قبلها مما يخل بحيائها إخلالًا جسيمًا على النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة الشهود

الشاهد "أحمد. ا" والد المجنى عليها فقد شهد أنه علم من جارته ومن نجلته المجنى عليها بقيام المتهم بمواقعتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج إثر وعده إياها بالزواج.

الشاهد ضابط مباحث قسم البساتين وشهد أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهم بهتك عرض المجنى عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.