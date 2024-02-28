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حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف الزيتون"

محكمة
محكمة

 تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الزيتون".

يصدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وكشفت تحقيقات القضية في وقت سابق، إحالة المتهم "محمد. ر" من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالي من جانب وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب آخر.

ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة، والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وحيازة مفرقعات والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف لتكدير السلم والامن العام وتعطيل المرور.

ل الدائرة الثالثة إرهاب المستشار وجدي محمد عبد المنعم أحداث عنف الزيتون متهم إثارة الشغب والتجمهر

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