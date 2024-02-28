الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة 14 متهمًا بتفجير كنيسة النعمة بالمرج

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة 14 متهمًا بينهم 8 سيدات، في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية تفجير كنيسة النعمة الأولى بالمرج".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر محكمة جنايات جنايات أمن الدولة العليا كنيسة النعمة الأولي بالمرج

مواد متعلقة

السجن 3 سنوات لمتهم بترويج المخدرات في القطامية

تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ"خلية داعش كرداسة" لـ13 مارس

اليوم.. محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى "داعش"

اليوم.. الحكم على متهم في "أحداث الزيتون"

تأجيل استكمال محاكمة المتهمين بـ"خلية الماريوت"

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق كشمير لـ26 فبراير

إحالة عامل بمعرض سيارات إلى الجنايات بتهمة إيحاءات وتلميحات لمواطنة أجنبية

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل محمد كشمير نجل لاعب الزمالك السابق

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن بنود اتفاق رأس الحكمة

عاجل.. الباز: صفقة رأس الحكمة من أقوى الضربات التى وجهت للإخوان بعد 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولى على مركبة أحدهم فى رام الله

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واقتحامات في بيت لحم وجنين