الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لمتهم فى "أحداث عنف الزيتون"

محكمة
محكمة

 قضت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة  متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الزيتون" بالسجن المشدد 15 سنة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وكشفت تحقيقات القضية في وقت سابق، عن إحالة المتهم "محمد. ر" من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالي من جانب وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب آخر.

ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة، والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وحيازة مفرقعات والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف لتكدير السلم والأمن العام وتعطيل المرور.

الدائرة الثالثة إرهاب المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم متهم أحداث عنف الزيتون السجن المشدد 15 سنة

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