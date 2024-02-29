الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحكم على طبيب "الجنس مقابل الإجهاض" اليوم الخميس

اعدام
اعدام

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها على طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج، في اتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض. 

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب تلقي سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب، وكشفت التحقيقات الأولية أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك.

وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.

محكمة جنايات القاهرة الحكم طبيب نساء وتوليد منطقة روض الفرج ممارسة الفاحشة عمليات إجهاض فضيلة المفتي

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