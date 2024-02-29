الحبس سنة لمتهم و6 أشهر لآخر بتهمة سرقة ميرهان حسين

أصدرت محكمة جنح المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، حكمها على المتهمين بسرقة مجوهرات ميرهان حسين، بحبس المتهم الأول سنة وحبس المتهم الثاني 6 أشهر وإحالة المتهم الثالث لمحكمة الأحداث.

وكان والد الفنانة، مهندس حر، أبلغ عن تعرض نجلته للسرقة، موضحًا أنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني في نفس العقار الذي يقطن به، وهي عبارة عن "4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، 8 خواتم ذهب، حلق، 2 كوليه، سلسلة بجنيه ذهب، 2 غويشة، إضافة إلى بعض الأحذية البراند"، واتهم ثلاثة متهمين بالسرقة.