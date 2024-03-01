حدث ليلًا.. قصة مقتل الجواهرجى حسن الخناجرى وحبس البلوجر هدير عاطف

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث التي أثارت اهتمام الرأي العام، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف 45 يومًا بتهمة النصب

جدّد قاضي المعارضات حبس البلوجر هدير عاطف وشركاءها 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون وامتناعهم عن ردّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية؛ بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

"كنت عايز أرد طليقتى".. القصة الكاملة لمقتل جواهرجى بولاق أبوالعلا على يد عاطل

كشفت تحريات رجال مباحث العاصمة، عن تفاصيل جديدة في مقتل الجواهرجي حسن الخناجري على يد عاطل.

حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن فى أطفيح

قررت جهات التحقيق فى جنوب الجيزة، حبس عاطل فى اتهامه بسرقة المساكن بدائرة مركز شرطة أطفيح.

ضبط 5 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بدمياط

تمكن رجال قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.