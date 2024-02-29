ضبط 5 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بدمياط

تمكن رجال قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

أسفرت الحملات عن ضبط 7.750 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 6500 كيلو جرام لمخدر البانجو5500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، كما تم ضبط سلاح ناري عبارة عن فرد محلى الصنع وطلقتين بحوزة 8 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

تم تحرير محاضر للمتهمين والتحفظ علي المضبوطات، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.