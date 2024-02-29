الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 32 شيكارة دقيق بلدي وتحرير 180 محضر تمويني في المنوفية

جانب من الحمله التفتيشيه
جانب من الحمله التفتيشيه

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، عن ضبط 32 شيكارة دقيق بلدى بأحد المخابز بناحية جزيرة الحجر بمركز الشهداء قبل بيعها بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، خلال حملة تموينية شنتها مديرية التموين وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الشهداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


وفي ذات السياق، أشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، إلى أنه تم تحرير 180 محضر تمويني تنوع بين 92 محضر مخالفات مخابز و88 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان الأسعار، ومن أهم المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز السادات ضد صاحب مصنع لحوزته 2 طن بلح بدون مستندات مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر جنح قويسنا ضد صاحب مصنع أعلاف لحيازته 5 أطنان ذرة صفراء مجهولة المصدر، ومحضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخزن لحيازته 2400عبوة عصير بدون مستندات مجهولة المصدر.


ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الإستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.

 

ويتم ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية، وفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط منظومة الأسعار والسلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومداهمة الفاسدين لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

محافظة المنوفية حملات تفتيشية تحرير محاضر تموينية ضبط دقيق مدعم بيع بالسوق السوداء

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