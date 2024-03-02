السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس والغرامة لمتهمين بالشروع في قتل مواطن بالقاهرة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ألف جنيه لكل منهما ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة، كما قضت ببراءة متهمة بتهمة استعراض القوة والشروع في قتل مواطن، وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم “علاء ح” و“زينب ن” و"ولاء ع".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرين سابق الحكم عليهم القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه "عبدالرحمن خ" بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح ناري وأسلحة بيضاء.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت هذه الجريمة بجناية أخرى، حيث سبق لبعض المتهمين الحكم عليهم في قتل المجني عليه "عبد الرحمن خ" عمدًا، حيث أطلق المتهم السابع عيارًا ناريًا مما أدى إلى إصابته بشكل دائم وفقًا لتقرير الطب الشرعي. 

وكان المتهمون من الأول وحتى السادس حاضرين في مكان الجريمة لدعم ومساندة المتهم السابع، إلا أن جريمتهم لم تؤثر بسبب تدخل المجني عليه لتلقي العلاج كما هو موضح في الوثائق.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حصلوا على سلاح ناري غير مرخص وذخيرة.

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