السبت 02 مارس 2024
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حوادث

استكمال محاكمة المتهمين في "خلية الإسماعيلية" اليوم السبت

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تواصل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت،استكمال محاكمة  5 متهمين، وذلك في القضية التي تحمل رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق.

وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ"خلية ولاية الإسماعيلية".

وجهت جهات التحقيق في وقت سابق للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، كما وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 5 متهمين

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