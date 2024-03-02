السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن عشر سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة ومعاشرتها بحلوان

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس معاقبة متهم بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج  برضاها بالسجن لمدة عشر سنوات.

تبين من خلال الأوراق ان المتهم هو “هاني.م” وكشفت التحقيقات  أن المتهم هتك عرض المجنى عليها الطفلة "سارة ا" بغير قوة أوتهديد بأن اختلى بها بالعين محل سكنه وراح يعبث بها ملامسًا مواطن العفة منها لاسيما قبلها بأن كشف عن سوءته  معاشرًا إياها معاشرة الأزواج برضاء منها مستغلًا في ذلك حداثه سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة من عمرها وكذا مستغلًا عجزها عن فهم ماهية الفعل المنصرف حيالها مع علمه بأن ما اتاه من افعال قبلها مما يخل بحيائها اخلالًا جسيمًا على النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة الشهود 

الشاهد "احمد. ا" والد المجنى عليها

فقد شهد  انه علم من جارته ومن نجلته المجنى عليها بقيام المتهم بمواقعتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج اثر وعده إياها بالزواج.

وشهد  أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهم بهتك عرض المجنى عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج

 

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة هتك عرض عشر سنوات معاشرة الأزواج

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