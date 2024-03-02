السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

اليوم .. الحكم على 5 متهمين فى " اللجان النوعية بحلوان "

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت،  الحكم علي 5 متهمين في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان"، وذلك لإدانتهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

وقررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة الـ5 متهمين، وذلك لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان"، لجلسة اليوم  للمرافعة.

المتهمون في القضية، هم مصطفى أحمد أمين محمد "محبوس"، وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة وساجد صلاح عبد العليم سالم، وهو المتهم السابع بأمر الإحالة "مفرج عنه"، وعبد الله محمد علي شحاتة "محبوس"، وهو المتهم 18 بأمر الإحالة، ويوسف إبراهيم يوسف عبد الله "مفرج عنه"، وهو المتهم رقم 19 بأمر الإحالة، ورضا محمد عبد اللطيف عثمان علي "مفرج عنه"، وهو المتهم رقم 20 بأمر الإحالة.

ووجهت النيابة العامة لـ22 متهمًا في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمين الثامن والرابع عشر طفلين لم تتجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة".

وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة للجماعة الإرهابية.

الدائرة الأولي إرهاب جنايات أمن الدولة العليا محاكم بدر اللجان النوعية بحلوان قتل مواطن المستشار محمد السعيد الشربينى

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