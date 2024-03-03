الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لـ"الأسر المنتجة" ويشيد بالمنتجات المقدمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم معرض الأسر المنتجة المقام بمديرية التضامن الاجتماعي، ضمن المعارض المقامة سنويا لدعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية، ودعم الصناعات اليدوية للمرأة، وذلك بحضور جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

محافظ بورسعيد يفتتح المعرض السنوي « للأسر المنتجة»  

وتفقد المحافظ، أقسام المعرض والذي يضم منتجات يدوية مقدمة من 26 عارضة، حيث استمع المحافظ للجهود المبذولة لإقامة المعرض وما يشمله من منتجات يدوية وحرفية صنعت على أعلى مستوى.

وخلال جولته أشاد اللواء عادل الغضبان بدور المرأة فى المجتمع وتربية النشء وغرس القيم والأخلاق فى نفوس أطفالهم، كما أشاد بالمنتجات التي قدمتها العارضات وجودتها، وحرصهم على  إيجاد مصدر دخل لهم من خلال تعلم الحرف اليدوية وصناعة مختلف المنتجات اليدوية.

كما التقى محافظ بورسعيد العارضات مقدما لهن التهنئة بمناسبة افتتاح المعرض واليوم العالمي للمرأة، مؤكدا على تقديم كافة الدعم الذي يسهم في دعم السيدات للاستمرار في صناعة الأنشطة والمنتجات اليدوية المميزة والتي اصبحت مصدر دخل إضافي لهن.

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، معرض "أهلا رمضان" في بازار بورسعيد الجديد والذي تقيمه محافظة بورسعيد بالتعاون مع الغرفة التجارية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، كما تفقد عدد من المحال و ماركت الداون تاون داخل بازار بورسعيد،  وذلك لمتابعة توافر احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع المختلفة بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق  ،  رافقه خلالها استاذ فوزي الوالي رئيس حي العرب والأستاذ حسن رحيم عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية

وتفقد محافظ بورسعيد المعروضات من المنتجات الغذائية، داخل المعرض وماركت الداون تاون، وشدد على ضرورة  ضبط ومراقبة الأسعار  ووضع الأسعار قبل وبعد التخفيض بشكل واضح على جميع السلع داخل المعرض، وضمان جودتها وتوافرها بكميات كافية لاحتياجات المواطنين، كذلك المتابعة والرقابة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية المختلفة على المعرض لضمان تحقيق أهدافه.

وأكد أن المعرض يقام على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع السلع المختلفة، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار. وتم إقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق في نفس المكان، والمساهمة في إحداث مزيد من الرواج التجاري داخل منطقة مجمع الأسواق الحضارية ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم تشكيل غرفة عمليات متواجدة داخل المعرض طوال فترة إقامته، مع وضع أرقامها بشكل واضح في جميع الأقسام لضمان التحرك السريع إلى المواطن داخل المعرض للاستجابة لأي شكوى والتعامل السريع معها أو الرد على أي استفسار أو تلقي المقترحات، كما ستتابع غرفة العمليات بشكل مستمر أسعار السلع ومستوى جودتها والتأكد من توافرها بكميات كافية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظة معرض منتجات صناعة يدوية بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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