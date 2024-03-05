إقبال كبير على شراء فوانيس رمضان بمطروح (صور)
أضاء أصحاب المحال التجارية بمحافظة مطروح أنوار فوانيس رمضان المبهجة احتفالًا بقرب حلول الشهر الكريم، وسط إقبال من المواطنين على الشراء، حيث رصدت “الدستور” أنواع وأسعار فوانيس رمضان لعام 2024.
_ الصناعة المصرية
وقال أحمد زاهر، أحد تجار الفوانيس بمطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه يعمل في بيع الفوانيس منذ 24 عاما وخلال رحلته في تلك المهنة لاحظ تميز الصناعة المصرية لفوانيس رمضان هذا العام والتي بدأت تتفوق على المستورد.
_ التصنيع واللمسات الفنية
وأوضح أنه تميزت الصناعة المصرية لفوانيس رمضان هذا العام وبدأ المصنعون في منافسة المستورد في السعر والتصنيع: “إبداع المصريين ظهر في التصنيع واللمسات الفنية تتفوق علي المستورد والاقبال تاريخي”، مؤكدا على أن هناك إقبال على شراء الفوانيس هذا العام ويستمر الإقبال حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان.
_ الفوانيس الخشب
وأضاف أحمد زاهر، أن هناك إقبال على شراء الفوانيس الخشب بأشكالها وأحجامها المختلفة بالاضافة إلى فوانيس الاركت والميداليات، حيث تبدأ الأسعار من 5 جنيهات وحتى 500 جنيه.
_ فوانيس الأطفال
وأشار إلى تنوع فوانيس الأطفال التي يقبل أهالي مطروح على شرائها هذا العام، وتبدأ الأسعار من 100 جنيه وحتى 300 جنيه.
وعن باقي الأسعار، قال: "بقدر المستطاع بنواكب ظروف المواطن وليس ظروف السوق عشان الكل يكون مبسوط وفرحان".