الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الحركة الكشفية وأنشطة الجوالة" ندوة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح النموذجي

ندوة تعريفية لطالبات
ندوة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح

نظمت منطقة مطروح الأزهرية، بالتعاون مع جمعية المرشدات المصرية فرع مطروح، ندوة تعريفية عن «الحركة الكشفية وأنشطة الجوالة»، اليوم الثلاثاء، بمعهد فتيات مطروح النموذجي.

_ تنمية المهارات الشخصية والقيادة 

تهدف الندوة إلي تنمية المهارات الشخصية والقيادة لدي الطالبات، ورفع القدرة على تحمل المسئولية، والاعتماد على النفس. 

_ نشأة الحركة الكشفية والإرشادية

حاضر الندوة القائدة خلود رفعت،  مفوضة تدريب جمعية المرشدات المصرية فرع مطروح، والتي تناولت خلال الندوة الحديث عن نشأت الحركة الكشفية والإرشادية ومبادئها وأهدافها، وأقسامها، واهم الصفات التي يكتسبها الفرد من خلال ممارستها مثل حب التعاون، والاعتماد على النفس، والتحلي بمكارم الأخلاق، وأنشطتها الهامة في خدمة الفرد والمجتمع.

وقد أبدت الطالبات تفاعلهن بأنشطة الحركة الكشفية والإرشادية، والاستعداد المشارقة في فرق المرشدات. 

ندوة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح
ندوة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح
ندوة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح
ندوة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح
ندوة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح
ندوة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح
ندوة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح
ندوة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح
ندوة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح
ندوة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح
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منطقة مطروح الأزهرية جمعية المرشدات المصرية الحركة الكشفية وأنشطة الجوالة مطروح أزهر مطروح

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