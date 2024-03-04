انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة وادى ماجد غرب مطروح

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها صحة مطروح بمنطقة وادى ماجد التابعة لإدارة مطروح الصحية غرب مطروح وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أبرز التخصصات الطبية في القافلة

وتتضمن اعمال القافلة الطبية المجانية، الكشف والعلاج بالمجان في التخصصات الطبية المختلفة منها “ الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى ” وإجراء الفحوصات المعملية والأشعة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالاضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم وذلك تحت اشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية.

المبادرات والقوافل الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ان جهود الدولة واضحة في اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص من اجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

وفي سياق آخر، كان قد قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمرور مساء أمس الأحد على مستشفى النجيلة المركزى لبحث احتياجات المستشفى ولمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الكافي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وبدأ "سالم" جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة وحرص على الاطمئنان على مرضى العناية المركزة ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتذليل اى عقبات وحرص على الاطمئنان علي الحالة الصحية وتقديم الدعم النفسى والمعنوى لجميع المرضى.