"صحة مطروح" تستعد لتدشين المبادرة الرئاسة "الألف يوم الذهبية"

عقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح، اجتماعًا تنسيقيًا؛ للاستعداد لتدشين المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية بحضور مديري العموم، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومسؤول الحضانات، ومدير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية، ورئيس قسم الأطفال بمستشفى مطروح العام.

مبادرة "الألف يوم الذهبية"

وأوضح الدكتور مبروك سالم، أن مديرية الصحة بمحافظة مطروح سبَّاقة دائمًا في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مضيفًا أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" هي إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه الدولة بملف القضية السكانية وبناء الإنسان المصري، مما يسهم في تأهيل جيل صحي قادر على مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية.

وأوضح أنه سيتم تدشين المبادرة في محافظة مطروح خلال وقت قصير، ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين وخاصة في المناطق والتجمعات النائية.

تنمية الأسرة المصرية

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وترتكز على 3 محاور رئيسية وهي المشورة الأسرية المتكاملة والفردية وبمنتهى الخصوصية لتحسين الخصائص السكانية ومخرجات الألف يوم الذهبية وخفض معدل المواليد، دعم الولادة الطبيعية الآمنة وتخفيض القيصرية غير الضرورية وتطبيق آليات المستشفى صديق الأم والطفل، تحسين مخرجات حديثي الولادة وتطبيق الحضانات صديقة الأم والطفل.

ولفت إلى مخاطر الولادة القيصرية غير الضرورية من ارتفاع معدلات الإصابة بالسكر وطيف التوحد وغيرها من الأمراض، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، وأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وكلَّف الدكتورة سماح خوخة، مدير إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص من المستشفيات في محافظة مطروح؛ لبحث ودراسة وجهات النظر المختلفة لأسباب زيادة معدل الولادة القيصرية وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الرئاسية بالمحافظة، وأهمية التدريب المستمر بالشراكة مع القطاع الخاص.