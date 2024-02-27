غدا.. "صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بقرية فوكة

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه سيتم اطلاق قافلة طبية مجانية بقرية فوكة التابعة لإدارة الضبعة الصحية شرق مطروح غدا الأربعاء وحتى بعد غد الخميس، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن اعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات، والمجال الصحي على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

أبرز التخصصات الطبية التي تضمها القافلة

وأضاف وكيل صحة مطروح ن القافلة يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية حيث تضم نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين في العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحي) بواسطة.

فحوصات معملية

وأشار وكيل صحة مطروح إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالاضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

توفير الرعاية الصحية

ولفت وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح إلى ان هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

ندوات التوعية والتثقيف

ونوه وكيل وزارة الصحة ان ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل اقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.