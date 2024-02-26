وكيل صحة مطروح: إجراء 15 تدخلًا جراحيًا ناجحًا خلال 24 ساعة بمستشفى سيوة المركزى

أجرى الفريق الطبى الجراحى بمستشفى سيوة المركزى 15 تدخل جراحى خلال 24 ساعة، وذلك وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتخفيف العبء عن المرضي وذلك تحت إشراف الدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزى.

إجراء 15 عملية

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه تم إجراء عدد 15 عملية كبرى وصغرى فى مختلف التخصصات ما بين الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والنساء والتوليد مقدما الشكر للدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة وفريق العمل بالمستشفى للجهد المبذول وحثهم على الاستمرارية فى العطاء وبذل الجهد من أجل تقديم خدمة طبية على مستوى عالى لأبناء محافظة مطروح.

وفي سياق أخر، كان قد اجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية ومفاجأة اليوم الأحد، للمرور على وحدات الرعاية الاولية"وحدة الرويسات ووحدة النهوض والإدارة الصحية ووحدة الحمام " التابعة للإدارة الصحية بالحمام للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، والانضباط الادارى وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات تزامنا مع الاستعدادت المبكرة لموسم الصيف بالمحافظة.

وحدة الرويسات الصحية

وقام وكيل صحة مطروح بالمرور على وحدة الرويسات الصحية متفقدًا الاستقبال، والمعمل والصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة واطمئن على توافر الوسائل المختلفة واطلع على اعداد المنتفعات الجدد والقدامى وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل، وكذلك انتظام العمل بالمبادرات الرئاسية وتوافر جميع مستلزماتها كما تفقد العمل داخل صيدلية الوحدة وراجع الأرصدة وتواريخ صلاحية الأدوية وحرص على لقاء الفريق الطبى والتحدث اليهم والاستماع الى متطلبات العمل خلال الفترة القادمة للعمل على دراستها وايجاد حلول عاجلة وغير تقليدية حرصا على راحتهم بالعمل وحثهم علي بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.