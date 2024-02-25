الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد وحدات الرعاية الصحية الأساسية بمدينة الحمام.. ويحيل المتغيبين للتحقيق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية ومفاجأة اليوم الأحد، للمرور على وحدات الرعاية الاولية"وحدة الرويسات ووحدة النهوض والإدارة الصحية ووحدة الحمام " التابعة للإدارة الصحية بالحمام للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، والانضباط الادارى وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الادوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات تزامنا مع الاستعدادت المبكرة لموسم الصيف بالمحافظة. 

وحدة الرويسات الصحية

وقام وكيل صحة مطروح بالمرور على وحدة الرويسات الصحية متفقدا الاستقبال، والمعمل والصيدلية وعيادة تنظيم الاسرة واطمئن سيادته على توافر الوسائل المختلفة واطلع على اعداد المنتفعات الجدد والقدامى وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وكذلك انتظام العمل بالمبادرات الرئاسية وتوافر جميع مستلزماتها كما تفقد العمل داخل صيدلية الوحدة وراجع الأرصدة وتواريخ صلاحية الادوية وحرص على لقاء الفريق الطبى والتحدث اليهم والاستماع الى متطلبات العمل خلال الفترة القادمة للعمل على دراستها وايجاد حلول عاجلة وغير تقليدية حرصا على راحتهم بالعمل وحثهم علي بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين. 

وحدة النهوض الصحية

 

واستكمل "سالم" جولته بالمرور على وحدة النهوض الصحية متفقدا الاستقبال، وعيادة فحص المقبلين على الزواج وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم والأمصال وتابع سيادته مؤشرات العيادات الصباحية وتابع منظومة صرف الالبان ونسب التغطية للملفات العائلية وعيادة الاسنان مراجعا تطبيق سياسات مكافحة العدوى ومعدل التردد للمواطنين موجها للدكتور نبيل النشرتاوى بإعادة توزيع القوة البشرية الزائدة من اطباء الاسنان والاستفادة المُثلى من الاطباء حسب متطلبات العمل وبصفة عاجلة.

وحدة الحمام الصحية

وانهى "سالم" جولته بالمرور على وحدة الحمام الصحية ومكتب الصحة متفقدا الاستقبال، وعيادة تنظيم الأسرة فى حضور الدكتور نبيل النشرتاوى مدير الإدارة الصحية بالحمام حيث تفقد صيدلية الوحدة وتابع حركة صرف الألبان وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم وانتظام جلسات التطعيم واعمال الترصد والتعقيم واعمال ادارة الامراض المتوطنة واستمع لشرح حول أعمال المكافحة.

إحالة للتحقيق 

وخلال المرور تلاحظ غياب بعض العاملين دون سند قانوني موجها باحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية مشددا علي انه لن ولم يتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية للمقصرين او المتغيبين عن العمل بالمنشأت الصحية مؤكدا على اهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والالتزام بالزى الرسمي والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع الحرص على توفير كافة اوجه الرعاية الصحية للمرضي، ومؤكدًا علي ان مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

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وكيل صحة مطروح وحدات الرعاية الاولية بمدينة الحمام احاله المتغيبين للتحقيق مطروح صحة مطروح

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