وكيل "صحة مطروح" يتفقد القافلة الطبية بقرية جلالة (صور)

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، أعمال القافلة الطبية بقرية جلالة التابعة لإدارة الضبعة الصحية.

_مبادرة ١٠٠ يوم صحة

وأوضح "سالم" أن القافلة تعد استكمالًا لمبادرة ١٠٠ يوم صحة والتي تقدم العديد من خدمات المبادرات الرئاسية كالكشف عن الضغط والسكر والأنيميا وسوء التغذية والتقزم وسرطان الثدي وفيروس سي بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة كالكشف عن السيدات وتركيب وسائل تنظيم الأسرة المختلفة وصرف أدوية تنظيم الأسرة.

وأضاف أن القافلة امتد دورها في تقديم خدمات العيادات المتنقلة كالكشف عن الأمراض الباطنة، الأطفال، تنظيم الأسرة، النساء، الجراحة، العظام، والأسنان فضلا عن خدمات الاشعة وخدمات التثقيف الصحي بالإضافة إلى تواجد صيدلية لصرف الأدوية بالمجان للمترددين على القافلة.

_خدمات العيادات المتنقلة

وأشار الدكتور حجازى احمد مدير ادارة القوافل العلاجية، إلى استكمال جهود ادارة القوافل الطبية في تنظيم قافلة طبية متكاملة بقرية جلالة التابعة لإدارة الضبعة الصحية بهدف وصول خدمات العيادات المتنقلة لكافة المواطنين من أبناء القرية.

1000153881

1000153887

1000153878

1000153884

1000153872