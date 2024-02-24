السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 18 عاملا في انقلاب سيارة على طريق "مطروح-الإسكندرية"

صور من الحادث
صور من الحادث

أصيب 18عاملا في انقلاب سيارة بالكيلو 100 على طريق “مطروح-إسكندرية” في مدينة الضبعة بمرسة مطروح، وجرى نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي.

وتابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم السبت، تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابي الحادث، موجها بتقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية العاجلة والاطمئنان على المصابين. 

_ تقديم الإسعافات الأولية لمصابي الحادث

وتوجه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لمستشفى الضبعة المركزي لمتابعة تقديم الإسعافات الأولية لمصابي الحادث، موضحا أنه جرى وصول 18 مصابا، حول ثلاث منها للعمليات.

_ 14 سيارة إسعاف

وقال الدكتور مصطفى أشرف، مدير إسعاف مطروح، إنه فور تلقي غرفة الإسعاف بلاغا بالحادث، تحركت 14 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي.

صور من الحادث
صور من الحادث
صور من الحادث
صور من الحادث
صور من الحادث
صور من الحادث
صور من الحادث
صور من الحادث
18 مصاب حادث انقلاب سيارة مينى باص تقديم الإسعافات والخدمات الطبية محافظ مطروح مستشفي الضبعة المركزي

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