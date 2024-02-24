برلمانى: مشروع رأس الحكمة انطلاقة حقيقية لصفقات استثمارية كبرى بمطروح

أشاد النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بصفقة الحكومة المصرية لمشروع تطوير رأس الحكمة الذي سيدخل للدولة المصرية 35 مليار دولار خلال شهرين على دفعتين، حيث تحصل مصر على 24 مليار دولار سيولة مباشرة و11 مليارًا من قيم الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي، كما سيكون للدولة المصرية 35% ؜من أرباح المشروع هي تأكيد لاستمرار للشراكة بين مصر والإمارات.

منطقة جذب استثماري سياحي

وأكد النائب عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن مشروع رأس الحكمة سيحول المنطقة لتكون منطقة جذب استثماري سياحي، نظرًا لتمتع الساحل الشمالي ومطروح الي المقومات السياحية الواعدة، وملايين فرص العمل لأبناء مطروح وشباب مصر بشكل العام، بالإضافة إلى استغلال جميع شركات القطاع الخاص بالمحافظة، وتأتي صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة ضمن الجهود المضنية للحكومة والقيادة السياسية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري للأمام، لتكون انطلاقة حقيقية لصفقات استثمارية كبرى بمطروح.

البيئة الاستثمارية المصرية

وأشار النائب عيسي أبو تمر إلى أهمية مشروع رأس الحكمة الذي سيضم عدد ٢ ميناء ومطار دولي جنوب المشروع، الذي سيمثل ثقة الاستثمار الأجنبي والعربي في البيئة الاستثمارية المصرية والاقتصاد المصري خاصة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مما يعطي دفعة لمزيد من الاستقرار وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل، فضلًا عن نقل الخبرات للكوادر المصرية.

تطوير الطريق الدولي

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن البنية التحتية التي أنشأتها الدولة المصرية من طرق ومحور وآخرها تطوير الطريق الدولي الساحلي لمطروح، أدت إلي جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، طبقًا لمخطط تطوير منطقة غرب مصر، لافتًا إلى أن مصر باتت مهيئة لاستقطاب المزيد من المشروعات الاستثمارية الضخمة، التي تحدث انتعاشة اقتصادية ضخمة.

أكبر صفقة استثمارات مباشرة

وقد وقعت الحكومة المصرية علي مشروع تطوير وتنمية "رأس الحكمة" يعتبر أكبر صفقة استثمارات مباشرة عقدتها مصرفي تاريخها، حيث يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تحويلها لمصر على دفعتين الأولى 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35%؜ من أرباح المشروع.