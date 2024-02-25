الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط لحوم ضأن وماعز نافقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطروح

لحوم
لحوم

نفذت اليوم السبت مديرية تموين مطروح، حملة تموينية من مفتشي إدارة الرقابة والتجارة الداخلية بالمديرية على المحال والأسواق بوسط المدينة حيث تم ضبط أحد الجزارين يقوم بعرض لحوم ضأن وماعز غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك طبقًا للتقرير المعد بمعرفة أحد أطباء مديرية الطب البيطري بمطروح الذي أوضح  فيه بعد الكشف عليها أن هذه اللحوم تخص ذبائح كانت ميتة (نافقة) بالفعل قبل ذبحها وسلخها وعرضها للبيع، كانت الكمية المضبوطة لعدد 3  ذبائح هي 38 ثمانية وثلاثون كجم. 

 

التحفظ على المضبوطات

تم التحفظ على المضبوطات من اللحوم (الذبائح) غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

 

توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض

جاء ذلك طبقًا للتعليمات والخطة المرورية الموضوعة بمعرفة المهندسة هند محمود مساعد – مدير عام التموين بمطروح للمفتشين بالمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين من ناحية الصلاحية أو السلع الرديئة ومنع احتكار السلع بواسطة التجار الجشعين برئاسة رجب محمد عمار – وكيل مديرية التموين بمطروح. 

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بتكثيف جهود متابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على جودتها وسلامتها ومنع أى تجاوزات أو احتكار للسلع أو غش حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع المرور الدوري على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين.

صرحت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، بأن المديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح نظمت عدة حملات تموينية من إدارات الرقابة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمديرية وإدارة  تموين مطروح، وذلك على المنشآت التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق، وكذلك الأسواق والمحال التجارية.

مديرية تموين مطروح حملة تموينية ضبط لحوم ضأن وماعز غير صالحة للاستهلاك الآدمي مطروح

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