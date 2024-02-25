«أهمية العلم في بناء المجتمع وتطويرة».. لقاء توعوي لتلاميذ معهد خالد بن الوليد الابتدائي

التقي الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس مجلس منظمة خريجي الأزهر بمطروح، اليوم الاحد، لعقد ندوة توعوية بعنوان «أهمية العلم في بناء المجتمع وتطويرة»، وذلك في إطار الندوات التثقيفية والتوعوية التي تنظمها المنظمة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير.

_أهمية التعليم

وتحدث سالم، عن أهمية التعليم، مؤكدا أن الأمم لا ترتقي إلا بالعلم والعلماء، وأن التعليم يسهم في القضاء على الفقر والفساد والإرهاب.

_الأديان والرسالات السماوية

وأشار فضيلته إلي إن جميع الأديان والرسالات السماوية، حثت على ضرورة التعليم، فالتعليم هو الضمانة الحقيقية لتحقيق مستقبل أفضل، وتحقيق التنمية المستدامة.

_رفع معدلات محو الأمية

وشدد رئيس المنظمة خلال الندوة على ضرورة تضافر الجهود في رفع معدلات محو الأمية، بشكل حقيقي، وتحقيق الهدف الذي تنشده الدولة المصرية في توجهها نحو تحقيق التنمية، مرحبا بالتعاون بشكل دائم مع كل المديريات، لدعم طلاب الأزهر بمطروح.

وفي سياق آخر كانت قد نظمت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الخميس الماضي، ندوة تثقيفية لطالبات معهد فتيات مطروح النموذجي، حول «دور المرأة في تنمية المجتمع»، والتي حاضر فيها كلا من فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وفضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئوون القرآن بالمنطقة الأزهرية.

تهدف الندوة إلي تنمية الوعي لدي الطالبات بأهمية دور المرأة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع ودورها البارز في بناء أجيال واعية مستنيرة تخدم الوطن.

التنمية البشرية

وأكد الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية وخلال كلمته أن تمكين المرأة لا يعني الإهمال في رعاية الأسرة وتربية النشئ السليم الذى يعد أساس التنمية البشرية، موضحًا معنى التنمية البشرية والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، فالمرأة نصف المجتمع وتصنع النصف الأخر.