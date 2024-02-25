تدريب 45 شابًا وفتاة.. وحدة سكان مطروح تشارك في مبادرة "أملك في عملك"

أعلنت أسماء عاطف، مدير وحدة السكان في محافظة مطروح عن المشاركة في مبادرة "أملك × عملك"، والتي استهدفت تدريب ٤٥ شابًا وفتاة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الشباب والرياضة وإدارة تنميه القرية (مشروعك) وذلك بمكتبة مصر العامة لتمكين وتأهيل الشباب والدفع بهم لسوق العمل وتطوير المشروعات الصغيرة ووحدات الطعام المتنقلة والتعريف بريادة الأعمال - فكرة العمل الحر - كيفية البدء في المشروع - وعمل دراسة جدوي - التمويل للمشروعات والشروط المطلوبة.

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، والمهندس حسام حلمي، رئيس جهاز المشروعات، ودولت سعيد، مديرة الأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعي، وأمل عوض، مدير إدارة تنمية القرية بالديوان العام.

مبادرة "أملك × عملك"

وأضافت مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن مبادرة "أملك × عملك" ستسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري، وتحسين الوضع المالي وفتح أسواق جديدة، وتوفير مزيد من فرص العمل وتقليل نسبة البطالة وتطوير المزيد من الصناعات المحلية وتعمل على زيادة الترابط بين الإقتصاد وتحسين البيئة، والتأكيد على أن ريادة الأعمال تمثل القوة الدافعة وراء نمو وتطور الشركات الناشئة في الصناعات الإبداعية، وأنهم ليسوا مسؤولين فقط عن توليد أفكار مبتكرة وتحويل هذا الأفكار إلى مشاريع قابلة للحياة ومربحة.

الندوات التثقيفية

من جهته، أشار محمد صابر، مدير وحدة السكان بمدينة مرسى مطروح، إلى استمرار الندوات التثقيفية وإطلاق المبادرات للتوعية خطورة الزيادة السكنية لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030، وليشعر كل مواطن على أرض هذا الوطن بثمار التنمية حيث تلتهم الزيادة السكانية سنويا كل الجهود التنموية وعوائد الإنجازات العظيمة التي تتم على أرض مصر الحبيبة.

وتابع مدير وحدة السكان بمدينة مرسى مطروح، أن وحدة السكان بالمدينة تقيم ندوات بالقرى والمصالح الحكومية ومراكز الشباب بالكنائس، لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والتي تنفذها الوزارة لدعم المشاركة المجتمعية في حل المشكلات السكانية التي يتم رصدها في مجتمعنا المحلي بقرى ونجوع المركز.

يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبتعليمات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة.